台股上周反彈3.14％，外資再度站在買方，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超為890.15億元，也是連續2周買超，今年以來累計買超955.99億元，若加計今日，外資買超已逾千億元。外資總持有股票市值為18兆8,094.86億元新台幣，占全體上市股票市值的40.56％，較1月6日的17兆8,413.96億元新台幣，增加9,680.90億元。

在個股買賣超方面，晶圓雙雄是上周領軍台股上揚的要角，外資也積極買進，聯電(2303)、台積電(2330)為外資買超前2大個股，分別買超127,979張及96,672張，新光金(2888)買超61,730張排第3。金融股外資上周也頗為積極，買超前10大個股中，第3到第9都是由金融股包辦。

賣超方面，華通(2313)賣超21,382張為上周外資賣超第1大個股，陽明(2609)、鴻海(2317)各以賣超18,142張及14,331張排名第2、3名。貨櫃航運有雜音，除了陽明賣超第2外，長榮(2603)、萬海(2615)都位居外資上周調節第5及第10大個股。