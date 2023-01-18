台中地檢署查獲中市1家洋酒公司劉姓業者與金錢豹旗下多家酒店張姓業者勾串涉嫌逃漏稅，7年來逃漏稅高達19億元，檢方以劉及張兩人依違反商業會計法等罪嫌重大，並有串證、滅證之虞，今天向法院聲押獲准，其他相關商號負責人、會計及業務等10人，則以2萬元至200萬元不等交保候傳。

台中地檢署加強打擊地下金融及逃漏稅捐，密集發動2波偵查，查獲中部地區大型酒商與知名酒店業者涉嫌逃漏稅捐案。檢警專案小組今年1月11日搜索2家酒商及多家理容KTV等19處，帶回各酒商負責人、會計及業務等19人調查釐清案情。

檢方過濾第1波搜索查扣冊，循線查到相關酒店業者逃漏高額稅金，今年1月17日下午再兵分多路發動第2波搜索，搜索金錢豹等8家酒店等共14個處所，帶回各商號負責人、會計及業務等21人釐清案情。

檢方表示，經追查發現酒商自2016年間以虛設商號的非法方式，與酒店業者勾串共同逃稅，逃漏稅高達19億餘元。

檢察官訊問後，認為洋酒公司劉姓董事長與金錢豹旗下的2家酒店張姓負責人涉嫌違反商業會法及稅捐稽徵法等罪嫌重大，並有串證、滅證之虞，今天向法院聲請羈押獲准，至於相關商號、會計及業務等10人分別以2萬至200萬元不等交保。