根據兩大酒精供應商透露，杜拜已經暫停課徵30％酒精銷售稅，與取消購買酒精的執照收費。

這些措施已從1日起開始生效，實行期間為期1年，預料將可提振杜拜對海外遊客吸引力。當地酒精供應商MMI在IG表示，在暫停課徵酒精銷售稅後，讓民眾買酒比以往更加容易與便宜。

杜拜經濟已從疫情快速復甦，去年前九個月期間，國內生產毛額年增4.6％。

其中旅遊業是杜拜經濟的支柱之一，去年上半旅遊人數較一年前增加逾180％。