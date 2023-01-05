第一金投信今日公告第一金工業30 ETF(00728)自1月6日起至2月1日止，暫停初級市場申購，藉以保障既有基金受益人之權益，避免除息日前基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購本基金，仍可透過次級市場交易易，委託證券經紀商於證券交易市場買進。提醒投資人，除息交易前市場波動幅度可能放大，市價相對於淨值亦可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

第一金工業30 ETF(00728)預計於2月1日進行除息，投資人度參與除息最後交易日為1月31日，除息金額也已在官網最新消息公告提供投資人查詢。初估配息0.93元，該檔基金為年配息。

第一金工業30ETF(00728)經理人牟宗堯指出，今年台灣金融市場仍受到全球高利率與景氣衰退等變數影響，加上企業面臨庫存調整、外部需求減緩等因素，短線股價存在各項變數，資金可望向具備高品質股息的標的靠攏，包括：財務體質穩健、股息發放穩定等優質企業標的，可望率先啟動新年度台股修復行情。

第一金工業30 ETF(00728)追蹤臺灣指數公司台灣工業菁英30指數投資，該指數正是考量高品質多因子指數編製選股策略，成份股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性，整體投資更有利於抗經濟逆風，Bloomberg資料顯示，台灣工業菁英30指數過去五年平均股息殖利率為4.42%，高於台股加權指數股息率均值3.56%。