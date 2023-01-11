中美對抗讓東南亞國家逐漸取代大陸，證交所也加速深耕東南亞市場，證交所董事長林修銘表示，證交所已選定越南及泰國專案駐點深耕當地，建立推動業務及監理網絡，今年亦預計前往新加坡、東京及歐美金融中心，拜訪當地大型投資機構，為證交所客戶提供專屬服務。

中美對抗引發供應鏈移轉，東南亞國家逐漸取代大陸成為台商新據點，證交所也看好台商在東南亞群聚重鎮越南及泰國，決議在越南及泰國專案駐點深耕當地。

林修銘表示，面對後疫情時代，證交所將全力支援海外臺商發展，證交所已於2022年12月前往成熟臺商匯聚且深具發展潛力的越南市場，重啟實地招商行程，並有多家企業展現高度興趣，對於越南及泰國重要市場，我們跟著台灣產業走，證交所上市服務團隊將以駐點型式，加強向臺商宣傳國內資本市場動態及分享國際市場議題，除將整合駐地國銀服務據點資源外，並將加強與證券商等中介機構、當地台商等合作，攜手深耕新南向之重點國家，推動臺商企業來臺上市，並積極參與臺商組織交流，暨配合行政機關赴海外交流，建立推動業務及監理網路。

再者，證交所也將赴國際金融中心，拜會當地關鍵機構投資人，溝通臺股市場近期重點發展方向，瞭解投資者對臺股投資之主要考量，蒐集並回應其建議，鼓勵增加投資，林修銘表示，2023年預計前往新加坡、東京及歐美金融中心，拜訪當地大型投資機構。此外，將設立投資人關係維護小組，以顧客關係經營方式，藉由安排雙邊會談、邀請參與引資活動、定期提供資訊、建立投資人意見答詢管道、追蹤投資情形等，維繫與國際重要機構投資人的長期關係，提供證交所客戶專屬服務。

在國際事務方面，本公司將積極參與國際性證券相關組織會議及事務，並適時表達我國市場發展經驗及意見，並以互惠互利原則，強化交易所網絡關係，鞏固日、韓、新等友好交易所連結，持續探詢商品業務合作及共同行銷，並創造機會與新南向等交易所交流，共同尋求拓展國際市場之機會。