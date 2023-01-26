聯合國最新報告預測今年全球經濟成長1.9％，與去年的3％相比大幅減速。在糧食及能源價格飆漲、疫情一波未平一波又起、高通膨及氣候變遷等多重打擊之下，已開發及開發中國家無一倖免。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在報告中表示：「全球經濟正面臨全面性且嚴重的衰退風險，原因包括高通膨、激烈貨幣緊縮政策及愈來愈多局勢變數。」

聯合國預測今年全球經濟將陷入數十年來最低成長率，但若通膨壓力持續減緩，明年成長率可望回升至2.7％。世界銀行在1月初發表的最新報告也預測，今年全球經濟成長率僅1.7％，與先前預期的3％相比幾乎減半。

聯合國指出，今年歐美及全球主要已開發國家的成長動能都將大幅減退。美國今年國內生產毛額（GDP）成長率可能只有0.4％，比去年的1.8％還低。眼看俄烏戰爭即將邁入第二年，許多歐洲國家恐怕在今年陷入「輕微經濟衰退」。