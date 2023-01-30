台股近期波動劇烈，相對穩定、訴求高股息的ETF成為投資新寵，根據統計，光是2022年台股就新增4檔高股息ETF，其中FT臺灣SMART (00905)為首次季配息，投資人在1月31日前買進，3月6日能領到配息，預計每股配0.27元，以1月17日收盤價8.86元計算，殖利率逾3%，表現優於大盤。

目前台股季配息ETF標的包括FT臺灣SMART (00905)、永豐台灣ESG (00888)、新光臺灣半導體30(00904)以及中信臺灣智慧50(00912)，而在這些標的當中，FT臺灣SMART (00905)是首次季配息，該檔個股即將在2月1日首次除息，明(31日)是最後買進日。

除上述季配息標的外，半年配ETF則有：元大台灣50(0050)、元大MSCI台灣(006203)、國泰台灣5G+(00881)以及國泰股利精選30(00701)。

值得注意的是，透過高股息ETF來存股已成為顯學，2022年台股前五大人氣零股標的，有高達四檔是ETF，依序是國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息以及富邦台50，顯示越來越多投資人透過ETF來存股。