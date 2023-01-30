今（30）日股市新春開紅盤，金管會主委黃天牧與證券界各大機構負責人齊聚在證交所舉行新春團拜，證券周邊單位董事長並發表各單位對今年業務推動的重點。

櫃買中心董事長陳永誠表示，提升產業或企業韌性的最好方式之一就是持續深化與廣化資本市場，今年櫃買中心的業務重點方向包括三大項。

首先在協助中小企業發展方面，櫃買中心的業務是以股債為雙核心，因此，在股票市場方面，我們將積極推動中小型企業進入櫃買多層次市場，除推動六大核心戰略產業外，也將鼓勵數位雲端服務公司及資安業者這類「輕資產、重數據」的特色產業企業進入櫃買市場，期盼繼半導體及生技產業後再打造另一個新興產業聚落。

另外，在制度面持續檢討改善，營造友善的籌資環境，以協助上、興櫃公司的發展、強化體質。陳永誠表示，在債券市場方面，我們將全力推動永續債券各相關產品為主軸，協助企業落實ESG轉型、減碳等產業結構的調整以取得符合社會發展趨勢與期待的資金。

櫃買中心也將大幅提升資訊的有效性，除了強化公開資訊觀測站提供的資訊是透明、及時的資訊外，正積極規劃如何將大量的資訊及資料，透過科技工具（如Tableau）的運用及流程自動化（RPA）的導入，進而做大數據之分析，便於投資人查詢、簡化發行人申報作業，以及提升櫃買中心的管理效能。

此外，櫃買中心表示在提升營運韌性方面，目前已積極導入ISO27001，有鑑於資安即國安，提升資安防護力相當重要，持續瞭解國內外精進之資安作為，另外也落實異常突發事件演練（BCM），保持櫃買中心在面臨任何外部挑戰時皆具持續營運的韌性。陳永誠指出，愈來愈多的企業不管是傳產或科技業都著重數位轉型，目前櫃買中心規劃的工作主軸例如監理科技、流程檢討進而自動化及大數據分析等，都是數位轉型過程重要的環節，相關做法也有利於提升櫃買中心的營運韌性。新的一年櫃買中心將配合政府政策，持續就強化創新、韌性及永續各面向，為提升我國資本市場競爭力而努力。

櫃買中心總經理李愛玲指出，櫃買今年上半年積極啟動海外招商以及海外引資，2月有馬來西亞以及泰國的東南亞海外招商活動，4月將有新加坡的海外引資活動，希望提升國內資本市場與國際接軌以及上櫃公司的國際能見度。