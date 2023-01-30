北富銀表示，日盛銀與北富銀在產品與服務上各有所長、各具特色，客群經營有互補性，目前日盛銀擁有約155萬客戶，預計合併後可為北富銀帶入約85萬新戶，不僅可發揮雙銀優勢，透過業務市占及資產規模的拓展，提升營運綜效及資本適足率，鞏固長期發展利基，亦能藉由整合富邦金控旗下多元資源，開發更豐富多樣的產品，以及便捷可靠的服務平台，相信能為日盛銀客戶創造嶄新的金融體驗。

合併後，北富銀全台分行家數將從135家躍升至179家，居民營銀行之冠，有助深化在地經營，均衡區域金融發展，民眾將受惠於分行數增加，就近享有更便捷的金融服務。同時，北富銀長期推動金融友善服務，經由服務據點增加，亦可進一步落實金融友善、公平待客精神，促進普惠金融的實踐。

日盛銀表示，北富銀不僅經營穩健踏實，獲金管會指定為6家D-SIBs系統性重要銀行之一，在國內金融業居領導地位，更致力為員工提供全方位照護，打造幸福職場，連續兩年獲得亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》最佳雇主獎項肯定。合併後，北富銀將對全數日盛銀員工給予留任選擇，並提供完善的職涯規畫和發展機會，期望能在雙方優秀員工的同心協力下，為全台民眾開創更豐富的金融價值，攜手邁向多贏未來。

因應合併需要，北富銀及日盛銀行預計於3月31日起進行系統轉換作業，為確保客戶權益，雙方銀行已提前規畫並執行3次系統平行測試、切轉演練及壓力測試，力求在「安全、穩定、高效」的原則下完成系統合併。