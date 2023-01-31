張女走路搖搖晃晃，不明原因走到護欄邊後墜落身亡。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

張女走路搖搖晃晃，不明原因走到護欄邊後墜落身亡。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

張女走路搖搖晃晃，不明原因走到護欄邊後墜落身亡。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

43歲張姓女子為南投人，昨（30）日中午12點多，她在苗栗縣苗栗市某家小吃店與朋友用完餐後，走在苗栗市信義街和台13線路口時，突然間掉落一旁12.5公尺高的排水溝，送醫搶救後張女仍傷重不治，其抽血檢驗有酒精反應，不排除是酒醉後不慎摔落水溝，詳細死因仍待釐清。

女子吃飽喝完酒獨自走到護欄邊 詭異墜落12公尺高排水溝傷重不治

根據了解，張女吃飽後離開餐廳，獨自一人搖搖晃晃走到路旁護欄邊，不知何故跨過護欄墜落排水溝中，一同前往用餐的朋友們均感錯愕連忙報警，苗栗縣政府消防局獲報後到場處理，利用吊掛器材將張女救起送醫，但張仍傷重不治。

苗栗警察分局表示，死者經抽血檢驗有酒精反應，酒測值換算約每公升1.0毫克，至於是否為飲酒導致墜落排水溝或有其他因素造成，目前已通知在場友人及聯絡死者家屬到場協助釐清，全案將報請苗栗地方檢察署相驗，以查明死因。

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