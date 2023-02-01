恒生指數1日半天收盤漲60點報21,902.35點，成交值799.31億港幣。恒生指數在27日漲逾22,700點高點後，在1月30～31日二連跌，再次摔回22,000點下方。

恆生科技指數1日大漲，半天漲幅達1.73％，當中汽車族群領漲，理想汽車漲8.7％，小鵬漲7.6％，蔚來漲5.9％。此外，商湯漲5％，美團漲2.6％。

泰國首富謝國民旗下正大企業國際近日飆漲，1日一度漲約50％，但隨後快速走低，半天漲15％。

港股強漲重上22000點大關 虎年累跌1758點
港股早盤收挫280點 跌破兩萬二
漲勢中斷 港股早盤跌逾200點
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