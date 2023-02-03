恒指開盤跌147點 科指跌0.9％ 11:332023/02/03 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 港股2日跌逾百點後，3日早段開盤再跌破百點。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報報導，恒指開盤跌147點或0.67％報21,811。早段盤中最高至21,820點後跌幅擴大，隨後一度跌434點報21,523。 國指開盤跌49點或0.65％，報7,456。科指開盤跌0.9％，報4,654。 個股方面，騰訊開盤跌0.4％報381.6港幣。阿里巴巴開盤跌1.7％報107.2港幣。美團開盤跌1.9％報173.2港幣。京東開盤跌3.3％報28.6港幣。平保開盤跌1.5％報59.5港幣。 #開盤 #港幣 #科指 #點後 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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