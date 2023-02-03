香港信報報導，恒指開盤跌147點或0.67％報21,811。早段盤中最高至21,820點後跌幅擴大，隨後一度跌434點報21,523。

國指開盤跌49點或0.65％，報7,456。科指開盤跌0.9％，報4,654。

個股方面，騰訊開盤跌0.4％報381.6港幣。阿里巴巴開盤跌1.7％報107.2港幣。美團開盤跌1.9％報173.2港幣。京東開盤跌3.3％報28.6港幣。平保開盤跌1.5％報59.5港幣。

#開盤 #港幣 #科指 #點後 #恒指