香港信報報導，恒指半日升73點。午後升破上午高位（21,433點），尾段最多升354點，最高至21,637點。恒指最終收報21,624點，升340點或1.6％。全日成交額為1,177.65億港幣。

國指收盤升124點或1.73％報7,313點。科指收盤升140點或3.16％，報4,571點。

個股方面，騰訊升3.5％報395.6港幣，成交居首有104.1億港幣。成交第二位是阿里巴巴，升4％報107.6港幣。小米升8.5％，為表現最好藍籌。百度挫3.7％，為表現最差藍籌。

恒指開高走高 百度飆逾6％
恒指收升76點 百度急升15％
恒指開盤跌129點 百度跌5％
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