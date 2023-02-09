香港信報報導，恒指半日升73點。午後升破上午高位（21,433點），尾段最多升354點，最高至21,637點。恒指最終收報21,624點，升340點或1.6％。全日成交額為1,177.65億港幣。
國指收盤升124點或1.73％報7,313點。科指收盤升140點或3.16％，報4,571點。
個股方面，騰訊升3.5％報395.6港幣，成交居首有104.1億港幣。成交第二位是阿里巴巴，升4％報107.6港幣。小米升8.5％，為表現最好藍籌。百度挫3.7％，為表現最差藍籌。
9日大陸股市造好，北向資金活躍，帶動港股開低走高，收盤升逾三百點。恒指開盤跌129點，報21,154點，跌幅一度擴至132點，見21,151點全日低，A股造好帶動下，止跌回升。
香港信報報導，恒指半日升73點。午後升破上午高位（21,433點），尾段最多升354點，最高至21,637點。恒指最終收報21,624點，升340點或1.6％。全日成交額為1,177.65億港幣。
國指收盤升124點或1.73％報7,313點。科指收盤升140點或3.16％，報4,571點。
個股方面，騰訊升3.5％報395.6港幣，成交居首有104.1億港幣。成交第二位是阿里巴巴，升4％報107.6港幣。小米升8.5％，為表現最好藍籌。百度挫3.7％，為表現最差藍籌。
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