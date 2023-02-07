恒指開高66點報21,288點，甫開升幅曾擴大至178點報21,400點，之後升幅收窄，曾僅升60點報21,282點。十時左右大盤再發力，恒指暫時見最多升260點報21,483點。

國指升110點報7,299點。科指升1.9％報4,548點。

上證指數報3,249點，升10點或0.33％。

個股表現方面，騰訊升1.3％報381.8港幣。阿里巴巴升2％報105.3港幣；美團升0.8％報165.4港幣。

百度類似ChatGPT項目，稱下月完成內部測試後公開發表，股價升幅曾擴大至6.7％報150.4港幣，暫為表現最好藍籌及科指成份股。

大陸房地產物管股普遍回升，碧桂園升3％；碧服彈逾3％；龍湖升2.7％；潤地升1.9％；旭輝升4.7％。

創科跌近1％，暫為表現最差藍籌。友邦跌0.5％報85.2港幣。

生科股上日受壓，香港上市生物科技指數今早反彈1.8％。藥明生物升3.5％報65.7港幣。