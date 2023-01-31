恒指開高120點，報22,190點，大陸PMI數據公布後，升幅曾擴大至214點，高見22,284點，但A股升勢不保，港股掉頭下跌，恒指早盤收跌280點。15時前跌幅一度擴大至438點，見21,631點全日低。尾盤跌幅收窄，恒指最終收報21,842點，升227點或1％。

恒指兩日累計跌846點或3.7％。國指收7,424點，跌71點或0.95％。科指收4,542點，跌37點或0.8％。大盤全日成交1,738.22億港幣。全日北水淨賣出63.2億港幣。

個股表現方面，騰訊跌1.3％報382.2港幣，成交居首達213.09億港幣。比亞迪發盈喜，料2022年純利增最少4.25倍，股價收市升2.3％報245港幣，為全日表現最好藍籌。

恒隆地產午後公布2022年純利38.36億港幣，年跌0.8％，末期息維持每股0.6港幣，午後有壓，收市跌5.3％，為表現最差藍籌。