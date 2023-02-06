恒生科技指數跌3.72％，報4,461.85點。萬國數據跌超8％，美團跌近6％，快手跌5.42％。

在其他概念股方面，黃金股集體下跌，紫金礦業跌近7％，山東黃金跌6.65％，招金礦業跌6.72％。

個股方面，大陸紙業公司玖龍紙業跌4.8％。消息面上，玖龍紙業最新公布2022年最新財報顯示，該公司預計虧損為人民幣12.5億元至14.5億元。

恒指震盪走弱 午盤收跌0.05％
滬指收跌7點 深成指跌近0.6％
恒生指數收跌逾2％ 阿里巴巴重挫7％
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