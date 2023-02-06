恒生科技指數跌3.72％，報4,461.85點。萬國數據跌超8％，美團跌近6％，快手跌5.42％。
在其他概念股方面，黃金股集體下跌，紫金礦業跌近7％，山東黃金跌6.65％，招金礦業跌6.72％。
個股方面，大陸紙業公司玖龍紙業跌4.8％。消息面上，玖龍紙業最新公布2022年最新財報顯示，該公司預計虧損為人民幣12.5億元至14.5億元。
上週五美股收跌、加上中美關係因氣球事件轉趨緊張，拖累港股6日開低走低。截至午盤，恒生指數跌2.31％，報21,160.32點；國企指數跌2.95％，報7,168.94點。紅籌指數跌1.78％，報3,874.55點。
恒生科技指數跌3.72％，報4,461.85點。萬國數據跌超8％，美團跌近6％，快手跌5.42％。
在其他概念股方面，黃金股集體下跌，紫金礦業跌近7％，山東黃金跌6.65％，招金礦業跌6.72％。
個股方面，大陸紙業公司玖龍紙業跌4.8％。消息面上，玖龍紙業最新公布2022年最新財報顯示，該公司預計虧損為人民幣12.5億元至14.5億元。
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