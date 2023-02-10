網科股10日大跌，恒生科技指數上午收盤大跌4.04％，萬國數據跌7.72％，阿里健康跌6.43％，京東集團6.06％。小鵬汽車、理想汽車跌超7％，蔚來跌超5％。
舜宇光學半天跌近4％，在9日晚公布的1月數據，舜宇光學手機鏡頭因行業低迷，出貨腰斬。中芯國際半天跌3.55％，該公司9日晚公布，展望2023年首季收入預計季減10％～12％，毛利率預計降至19％～21％之間。
渣打銀行早盤高漲，半天收漲8.27％，消息傳中東最大銀行阿布達比第一銀行有意全現金收購渣打。
港股10日早盤低迷，大盤恒生指數開低走低，上午跌幅最深曾跌近2％逾400點，半天收盤跌387點、跌幅1.79％，半天成交值639.47億港幣。
網科股10日大跌，恒生科技指數上午收盤大跌4.04％，萬國數據跌7.72％，阿里健康跌6.43％，京東集團6.06％。小鵬汽車、理想汽車跌超7％，蔚來跌超5％。
舜宇光學半天跌近4％，在9日晚公布的1月數據，舜宇光學手機鏡頭因行業低迷，出貨腰斬。中芯國際半天跌3.55％，該公司9日晚公布，展望2023年首季收入預計季減10％～12％，毛利率預計降至19％～21％之間。
渣打銀行早盤高漲，半天收漲8.27％，消息傳中東最大銀行阿布達比第一銀行有意全現金收購渣打。
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