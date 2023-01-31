上證指數最多升7點或0.24％，高見3,277點後有獲利了結，大盤走跌，最多跌17點或0.53％，低見3,252點，全日收報3,255點，跌13點或0.42％，成交3,752.61億元。

深成指震盪下跌，最多升17點或0.15％，高見12,115點，最多跌110點或0.92％，低見11,987點，全日收報12,001點，跌96點或0.8％，成交5,249.22億元。

滬深300指數報4,156點，跌44點或1.06％；創業板指數報2,580點，跌33點或1.26％。

各類股個別發展，釀酒、酒店旅遊股跌逾2％；醫療器械、金融股跌逾1％；生物製藥、煤炭股偏弱；水泥、房地產股升逾1％；有色金屬、鋼鐵、石油、化工、電力股走穩。

大陸統計局31日公布，1月份製造業採購經理指數（PMI）回升至50.1，比上月升3.1，符合市場預期。