美股隔夜全面收低，讓港股週四低開225點，最多跌294點。然而內地股市走高，讓恆指在午後一度轉升。

周四香港恆生指數收盤下跌27.02點或0.12%，為21650.98點。國企股(H股)跌27.97點或0.38%，為7312.76點。

科技指數收跌1.65%。快手遭股東減持，下跌6%%，報68.2港元；快手的控股股東達佳發展宣布，18日出售1.26%的持股，交易價格約較前一交易日折讓4.7%。

其它的網路科技應用股也向下，美團再跌2.1%，為連10跌；京東下挫1.5%；阿里巴巴也跌1.7%。

內房股和物業股集體上漲。碧桂園和碧桂園服務分別上漲4.9%和6.6%；中海外升2.1%，龍湖集團升3.5%；保利物業漲7.4%。

樂華娛樂周四IPO，高開37%，收盤大漲47.8%，報6.03港元。該公司發行約1.2億股，每股定價為4.08港元。