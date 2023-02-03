香港信報報導，深成指反覆下跌，最多跌206點或1.7％，最低至11,924點，半日收盤報11,931點，跌199點或1.64％，成交額為3,269.82億元。
滬深300指數收報4,111點，跌69點或1.67％，創業板指數收報2,559點，跌42點或1.64％。
各類股普遍受壓，有色金屬股跌逾2％，石油、化工、鋼鐵、房地產、金融、水泥、煤炭、電力股跌逾1％。
大陸股市3日半日收跌逾1％。上證指數開低走低，最多跌46點或1.43％，最低至3,238點，半日收盤報3,240點，跌45點或1.37％，成交額為人民幣（下同）2,281.03億元。
香港信報報導，深成指反覆下跌，最多跌206點或1.7％，最低至11,924點，半日收盤報11,931點，跌199點或1.64％，成交額為3,269.82億元。
滬深300指數收報4,111點，跌69點或1.67％，創業板指數收報2,559點，跌42點或1.64％。
各類股普遍受壓，有色金屬股跌逾2％，石油、化工、鋼鐵、房地產、金融、水泥、煤炭、電力股跌逾1％。
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