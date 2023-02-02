周四日經225指數收盤上漲55.17點或0.20%，為27402.05點；在成份股中，有51檔股票上漲，171檔下跌。東證一部指數跌7.06點或0.36%，為1965.17點。

三井住友的投資研究部門主管Chihiro Ohta說，科技股提振了日經指數，但總體而言，市場並不強勁。

在聯準會宣布升息25基點之後，主席鮑爾說，通膨正在放緩。標普和那斯達克隨後明顯走高。

優衣庫母公司迅銷(Fast Retailing)升2.5%，並為日經指數的上漲提供最大助力。晶片製造設備商東京威力科創和愛德萬測試也分別上漲2.93%和3.66%。

科技投資公司軟銀集團也上漲1.02%。

在日圓走強下，豐田汽車跌1.1%，成為東證指數最大的拖累。日產汽車和本田汽車也分別下跌1.9%和1.2%。

三菱日聯金融集團下跌了1.36%，成為東證的第二大拖累個股。

銀行股下跌1.4%。