戰勝通膨「為時過早」 鮑爾再放鷹：別指望2023年會降息

美國聯邦準備理事會（Fed）於(2)日凌晨決議升息1碼，符合市場預期；最新聲明指出，通膨雖然已經稍微緩解，但仍處在高點，「持續升息」是適當的。聯準會主席鮑爾指出，雖然通膨減緩的過程已開始，但「現在宣佈戰勝通膨為時過早」，不要指望2023年會降息。

聯準會Fed決議升息1碼，聯邦資金利率目標區間提高到4.5%～4.75%，利率水準創2007年10月最高，2022年3月至今已連續八次升息。

Fed指出，升息1碼的決議獲聯邦公開市場委員會 (FOMC)12名投票委員一致同意。最新聲明指出，近期指標顯示支出和生產溫和成長，近幾個月來就業成長強勁，失業率仍維持在低點。通膨雖然已經稍微緩解，但仍處在高點。為使通膨回到2%，預期「持續升息」是適當的。至於未來的「升息程度」，決策官員表示，將根據升息至今的影響、政策的滯後效應及金融和經濟環境的發展來決定，不同於先前聲明措辭的「升息步伐」(the pace of future hikes)，顯示委員會認為升息即將在某處結束，或將轉向連續小幅升息。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上指出，「抑制通膨取得了進展，我們現在可以首次說，通膨減緩的過程已經開始。」聯準會正在討論再升息數次至限制性水平，之後就暫停升息。鮑爾指出，雖然最近有關物價壓力的資料令人鼓舞，但「現在宣佈戰勝通膨為時過早」，若經濟情況符合預期，預計不會在2023年降息。