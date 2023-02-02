一名職業軍人2022年2月間參加朋友的生日派對，認識一名女子小美，未料鄧男見小美喝掛，假借與友人一同送她回家，未料竟趁友人下車後，叫司機改送到汽車旅館，強行脫下她的衣褲逞慾2次。台南地院審結，依現役軍人犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，另須接受2場法治教育。

判決書指出，該名現役軍人，2022年2月晚間前往參加朋友舉辦的生日派對，因此認識小美，大夥喝到凌晨後見小美喝掛，便坐上小美及其友人所搭乘的計程車，待友人下車後，向司機更改地址，將小美載往汽車旅館，2度性侵得逞。

台南地院審理時，法官考量鄧男犯後認罪，也主動向小美請求進行調解，並達成調解並遵照調解內容履行完畢，獲得小美原諒且不再追究等，認為若處以最低法定刑期有期徒刑3年，猶嫌過重，故依法減刑。

法官審酌鄧男僅為了滿足個人慾望，漠視小美性自主權並乘機對其性交，使她承受性自主權及身體自主權遭侵犯的苦痛，綜合以上，依現役軍人犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，另須接受2場法治教育。可上訴。

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