現在人們在看文章時要小心，很難判定文章、評論或LinkedIn的貼文是否由真人所撰寫，還是人工智慧在寫。有時候合成的文章反而寫更好。OpenAI公司的ChatGPT技術不僅給投資人帶來震撼，而且微軟在前幾天也宣布以100億美元參與ChatGPT投資。

ChatGPT特別會讓知識工作者感到震驚，同時許多坐在辦公室的白領工人也感到震撼，因為該技術撼搖了他們此前對辦公室工作進步的理解。

例如ChatGPT機器人未來可能撰寫文章，寫法律報告，並對政府當局投訴，或傳遞廣告資訊。接下來可能有多工作是由機器人自動完成，例如在律師事務所執行標準工作任務，或設計公司章程，它也可以協助醫生進行評估，或對科學研究工作進行總結。甚至可以畫畫，最近德國的德勒斯登歌劇院首次上演了一齣由人工智慧進行作曲的歌劇。

許多專家們也指出ChatGPT有許多潛能以及風險。Fraunhofer研究院的智慧分析教授Nicolas Flores-Herr說，企業可以藉此節省時間，例如利用AI的角色扮演來培訓新人。

ChatGPT也可以投入日常生活的工作，例如撰寫對保險公司的索賠申請，以及在開車中，可以幫你同時回復很多電話。

此外Bamberg大學的教授Ute Schmid指出，未來工作將更有效率，例如ChatGPT也可以從事簡單的程式撰寫，可以解決許多程式編寫工作。此外AI也可以寫文章，但是不會指明出處，因此人們可能不知道ChatGPT的答案來自何處，所以許多的文章會變得一文不值。人們可以專注更具創意的工作。

而在網路搜尋方面，ChatGPT不僅找出搜尋的連結，更直接提供答案，直接回答問題。如果你告訴人工智慧，說你對AI感覺不好，它還會告訴你，是否給它一些協助改善的訣竅。

然而ChatGPT的風險也很大，首先是許多工作職位將消失，特別是腦力的服務業。機器人不但可以對話，還可以寫文章，在行銷工作方面更有革命性影響，因為它可以寫廣告文章。

但是有時AI也會產生許多無用的資訊，例如WHU管理學運的數位行銷專家Christian Schlereth說，ChatGPT許多看似合理的陳述，卻是錯誤的，例如你問它一公斤的鐵跟一公斤的棉，哪個較重，答案明顯錯誤。

另外AI的反應常有意識形態色彩，人工智慧是基於網際網路上關於某個主題的文章和觀點的數量。Schlereth說，「在極端情況下，如果多數人說地球是平的，而不是圓的，ChatGPT可能會接該不正確資訊」。

而網路文章大多數是英文的，其它語言代表性不強，因此AI的評估意見可能就有偏頗的文化色彩。因此有必要考慮語言的公正性問題，因為如果AI對不同語言沒有感覺，也可能扭曲了文化。