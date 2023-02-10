財務建議是ChatGPT不會涉及領域。對於那些希望用它來挑選股票的投資人而言，更糟的是，ChatGPT在2021年之後知識是很有限的，因為其創造者自2021年起就沒有繼續「餵」它數據。

根據外媒實測，當ChatGPT被問到「我應該買哪些股票」時，它 的回答是：「很抱歉，但作為一種語言模型AI，我沒有能力提供個人化的財務建議，或預測特定股票的未來表現」。

雖然ChatGPT的回答令人失望，但如果投資人仍想利用AI選股，這裡還有一些其他方法可供參考。

●由AI技術支援的ETF

有些ETF已經毫不掩飾地使用AI技術挑選持股，其中許多基金的績效也很不錯，輕鬆擊敗標普500指數的表現。

目前至少有10檔ETF基金使用AI技術選擇持股部位，資產近19億美元的SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF是其中規模最大的ETF之一，其今年以來上漲超過13%。

資產規模為1.21億美元的AI Powered Equity ETF使用IBM的Watson AI技術選擇投資組合，今年來上漲12.8%，亦優於標普500指數的表現。

●人類挑選AI受惠股

另一種利用AI獲利的方法是主題式ETF（thematic ETF）。這些基金使用人類的投資組合經理來挑選AI受惠股，今年以來也大多表現出色。

現在至少有7檔此類的ETF。其中以資產達15億美元的Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF規模最大，今年以來上漲近19%，其重量級持股包括AI輝達，該AI晶片大廠今年來股價已經大漲53%，由ChatGPT帶動的狂熱功不可沒。

●自己挑選AI贏家

如果你不相信AI選股，或是想自己找出極具潛力的公司，可以試著自己親自挑選一些在AI技術崛起時的贏家。輝達是想當然耳的選擇，但C3.ai也受到高度關注，這家總部位於加州的AI公司今年股價已上漲128%。C3.ai的合作夥伴包括亞馬遜、Alphabet和微軟等巨頭。但這種方法也相當投機，分析師認為C3.ai至少要到2026年才可能開始轉盈，到時候的獲利也可能相當微薄。