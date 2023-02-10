由OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT爆紅全球，掀起矽谷AI大戰，微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等科技巨頭爭相投入研發。ChatGPT經過谷歌測試其程式編寫能力，結果竟相當於三級工程師，年薪高達18.3萬美元（折合新台幣約552萬）。

CNBC報導，谷歌母公司Alphabet雲端事業單位開始研發AI聊天機器人，更將項目列為「紅色警戒」（code red）級別，以應對ChatGPT的進逼，最近測試的「Apprentice Bard」聊天機器人，就是使用對話程式語言模型「LaMDA」。

近幾周，谷歌高層一直在徵求員工的反饋，內部文件指出，出於ChatGPT的競爭，公司要求「LaMDA」團隊短期內全力投入這項專案，優先所有項目，並禁止員工參與不相關的會議。

除此之外，內部文件指出，谷歌私下測試過ChatGPT程式編寫能力，竟然發現堪比三級工程師。但並未透露LaMDA是否也有媲美ChatGPT的能力。

當被問到有沒有可能取代工程師時，ChatGPT則說可能性很低，因為工程師的專業知識和創造力無可取代，且程式編寫是一個很複雜的領域。

矽谷AI大戰已經開打，谷歌率先推出「Bard」AI聊天機器人，只是發布影片展示問答能力時，卻意外答錯一道題目，令市場升起谷歌落後競爭對手的擔憂，股價一度暴跌近8%，市值狂瀉千億美元。

不過ChatGPT和Bard兩者還是有所不同，或許在答題的精準度有些差距，但ChatGPT只有截至2021年的資訊，在這之後就沒有持續提供數據給「它」。而CNBC從內部文件看到，Bard能夠回答近期發生的時事，反觀ChatGPT並沒有這個能力。