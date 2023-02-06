土耳其7.8強震狂搖1分鐘！ 多棟建築倒塌畫面曝 @ChinaTimes

土耳其東南部靠近敘利亞的地區今天發生芮氏規模7.8強震，災區多棟建築物崩塌，土、敘至少360人喪生。死亡人數仍持續攀升。2名旅居震央附近的台灣人回報平安，但其中一人的家人仍在倒榻房屋中待援。

美國地質調查所（USGS）通報，土耳其今天發生規模7.8地震，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）上午指出，土耳其至少76人喪生，440多人受傷。據敘利亞官方媒體報導，敘利亞政府控制區的死亡人數攀升至237人，逾630人受傷。反對勢力控制區至少47人喪生。敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）則說，數十人被困在廢墟下。

土敘交界處正處攝氏4度以下低溫且下雪，地震於當地清晨4時17分發生，多數熟睡的居民根本措手不及。社群媒體上的影片可見數十棟建築物崩塌，驚恐居民於漆黑的街道上奔逃，救援人員則持手電筒進行搜救。

於加濟安泰普省任教的林姓教授對中央社表示，當地民眾前往離住家最近的清真寺避難，雖然陸續有餘震，但供電仍算穩定，人心比較不會焦慮。民眾約半小時至一小時後就會陸續回家。

這波強震嚴重破壞加濟安泰普一座歷史悠久的城堡，也是當地知名地標。城堡部分堡壘的牆壁及瞭望塔被夷為平地，其他部分嚴重受損。另有影像可見土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）遭地震重挫，救援人員正竭力將倖存者從廢墟中拉出。當地政府指出，至少7棟建物崩塌。

美國地質調查所指出，一般認為今天的地震是自1939 年以來規模最大的一次，當年同規模的地震造成3萬人死亡。這種規模的地震相當少見，全球平均每年發生不到5次。過去25年裡，土耳其發生7次規模7或更大的地震，但是今天的地震最為強烈。

AFAD指出，到目前為止至少發生66次餘震，規模最大為6.6。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，搜救隊已前往災區。AFAD則透過歐盟緊急應變協調中心（ERCC）請求國際協助。伊斯坦堡近千名搜救志工投入救援。當地媒體指出，亞塞拜然370人救援隊已進入災區。

加濟安泰普省靠近敘利亞，難民人口數量可觀。土耳其研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）對美國有線電視新聞網（CNN）指出，當地已經遭到地震破壞的地點，屬於收入相對較低的地區。（編輯：馮昭）1120206