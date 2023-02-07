透過金融教育，提升高齡者金融認知，是防範金融詐騙的第一道防線，為守護長輩及弱勢族群的財務安全，中壽在農曆年前與新北市警察局犯罪預防科、新北市新店分局、原住民關懷委員會及那魯灣獅子會，共赴新北市烏來區舉辦宣導活動，透過有趣易懂的課程和互動內容，助偏鄉、部落住民及金融知識弱勢長者，提高保險金融知識，並發放防詐宣導小冊子幫助長輩記憶。

高齡詐騙案件也有許多是發生在都會區，中壽攜手政慧基金會，針對雙北地區的長者們，辦理「金融防詐暨保險知識養成」講座，講師除了分享保險知識內容，加深長者們對保險的認識與建立人生風險管理的觀念，並透過淺顯易懂方式說明詐騙案例和防詐注意要點，讓長者能在生活中具備防範之心，避免財務風險增加。

保險商品相對複雜，聽障族群在進行保單變更或服務諮詢時，若無適當的溝通管道、輔具，就容易產生誤解，中壽進一步與聽障人協會合作，舉辦「保險知識養成」講座，透過人生收支曲線的概念，說明不同人生階段需要做哪些準備以強化自身和家庭的保障，並搭配現場手語老師輔助翻譯及聽打員即時協助，讓現場與會者獲取資訊零障礙。