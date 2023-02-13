台北監獄有7名收容人，疑似透過郵包夾帶違禁品「智慧型手機」入監使用，北監上周五調閱監視畫面、突擊安全檢查，總共查獲8支手機，全面擴大調查有無其他人涉案，也將釐清7名收容人持有時間等，並依監獄行刑法處辦，違規收容人恐面臨停止戶外活動等懲處。

台北監獄。(資料照片)

台北監獄副典獄長李金德表示，去年10月針對郵包例行性拆封檢查時，攔截到1支智慧型手機夾藏在包裹中，開始成立調查小組佈線監控，上周五（2月10日）接獲線報，稱有收容人違規使用智慧型手機，立即調閱監視器，並展開突擊檢查，果真在戒護區查到8支手機，分屬2個舍房的7名收容人。

李金德指出，初步了解，部分收容人是透過郵寄包裹方式夾帶手機入監，且是獨立事件，暫未發現有集團涉案，收容人說詞還在釐清中，將擴大調查夾帶方式、持有時間、通訊內容、以及是否有其他違禁品等。因手機屬於違禁物品，依監刑法違規收容人將面臨停止戶外活動等懲處，將待調查完畢後做出決議。

李金德坦言因郵寄包裹量大，有心人士特別將物品挖空、置放夾層，查緝困難，目前已全面重新檢討流程。