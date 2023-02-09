玨心為爾公司表示：「長期以來我們重視長輩的健康與安全，期望透過受恩智管家居家照護系統的物聯網技術來確保場域內安全性、便利性以及舒適性，且在長照場域當中，第一印象除明亮的空間與乾淨的環境之外，最重要的就是氣味，故與空氣品質領域的專家宏碁合作，透過科技應用能提升場域舒適，給長輩最好的調養環境。」

宏碁表示：「在空汙及Covid-19的雙重影響下，人們在最基礎的呼吸生理需求中，受到莫大威脅。宏碁以自行研發的多合一空氣品質偵測器Acer Air Monitor Pro，搭配客戶化App與雲端大數據後台，偵測出場域空氣品質異常，第一時間自動連動新風系統進行場域內空品改善，還可透過RGF主動式的滅菌，不僅管理者能即時且便利地掌握場域狀況，也可立即改善空氣品質保持健康環境。」

獲得認證的關鍵在於此解決方案，完美符合WELL認證評分中「連續偵測與通風換氣」項目，透過自主研發的多合一空氣品質偵測器Acer Air Monitor Pro可偵測10種項目，其中包含WELL的7項空氣偵測指標分數，藉由整合智慧控制通風換氣設備，強化健康建築的智慧化，未來宏碁將積極導入於健康建築合作案的規劃中。