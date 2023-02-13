首先是福斯宣布其執行長在1月底到2月初訪問中國。消息人士透露，蘋果執行長庫克和輝瑞執行長布爾拉（Albert Bourla）應該會在下個月造訪中國。賓士集團則宣布董事長Ola Kallenius也計畫訪問中國。

對許多公司高層來說，這將是他們自新冠疫情爆發、中國關閉國門3年以來首次訪問中國。在經濟元氣大傷之際，北京當局盼透過此類交流吸引跨國公司前來投資。

有些企業高層將實地考察當地業務以及與當地經理人會面作為訪問中國的優先事項，有些則希望與當地的業務合作夥伴及政府官員會面。在中國取消新冠防疫限制後，料將有數十位企業高層出席未來幾個月排定在中國舉辦的商業會議。

知情人士透露，包括蘋果執行長庫克、輝瑞執行長布爾拉在內等美國企業高層正在考慮參加在北京舉行的中國發展論壇（China Development Forum）。這是在該國舉辦的全球商業盛會，而庫克過去曾經擔任該論壇的共同主席。值得注意的是，此時正值蘋果公司開始將部分產能加速撤出中國。博鰲論壇則將吸引來自其他國家的商業領袖，包括澳洲鐵礦石巨頭Fortescue Metals Group執行董事長Andrew Forrest。

未來幾個月將在中國舉行的重大商業活動，尚包括排定於4月舉辦的上海國際汽車工業博覽會。

這些企業高層對訪問中國如此樍極，也凸顯出在地緣政治緊張局勢升高下，這些西方企業有多麼急切想搶佔中國解封帶來的商機。但同時很多人也仍然抱持謹慎的態度，並等待美國的對中政策更加明朗。在中國的美國商會會長Michael Hart即表示，每個人在觀望著政治風向。