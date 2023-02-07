土耳其6日遭強震重創，科技公司密集的加州灣區過去也曾經歷數次大地震。專家表示未來可能發生與土耳其同等威力的天災，但灣區建築結構經過改良，不致倒塌釀成毀滅性災難。

土耳其6日發生規模7.8強震，死傷人數持續攀升；加州舊金山20世紀也發生過幾次死傷慘重的大地震，加上近期地震頻繁，不少地質學家和研究人員發出警訊，距離上次災難已數十年，隨時可能再出現具破壞力的強震。

舊金山紀事報引述史丹佛大學地球物理學教授艾茲沃斯（William Ellsworth）評論指出，當一個地區發生規模超過7的強震時所遭到破壞的情況，將取決於「該地區與斷層之間的距離」。

美國地質調查所（USGS）地質學家德隆（Stephen DeLong）表示，加州灣區未來若發生與土耳其這次強震同等威力的災難，地點會是在「聖安德里亞斯斷層」（San Andreas fault）上。

1906年的舊金山大地震，震央接近聖安德里亞斯斷層，那場地震規模7.9，天搖地動後發生大火，釀成嚴重傷亡和損失，被列為美國本土史上最具破壞力的地震。

6日發生在土耳其的地震屬淺層地震，搖晃格外劇烈。德隆說灣區若發生地震，可能狀況相似，但是過去100年，灣區建築結構設計不斷強化耐震度，因此即便類似的地震發生，傷亡不致與土耳其地震一樣慘重。

長期研究地震對美國建築影響的結構技師漢伯格（Ronald Hamburger）接受中央社訪問，表示舊金山灣區過去20年內所建造的建築，都採取性能設計，模擬地震活動來讓破壞降低，一旦大地震發生，「預期建築會遭到破壞但不容易倒塌」。

漢伯格負責舊金山千禧塔修復工程， 也曾在美國911恐攻後，主責紐約世界貿易中心雙子星大樓倒塌調查，他說美國建築規範是依據過去大地震的經驗，以及對其他國家地震的研究來擬定，包括台灣的921大地震。

他表示相關人員主要針對結構不佳的建築進行瞭解來修訂法規，20年內的建築多根據新規所建十分安全，更早之前所建的大樓風險相對較高。

談到這次土耳其地震的損害救援，漢伯格認為當地有許多填充磚石結構的舊建築，需要重型機具移除瓦礫來搜救，有可能出動大型直升機移動設備。

他認為土耳其地震現階段死傷人數，應是依據倒塌建築物的數量和失蹤報告來估計，數字通常偏低，實際數字會遠比目前的高出許多。