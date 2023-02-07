小優年前喜收7位數陽光璨亮醫美集團代言，笑喊自己真的是鴻兔大展，期許自己今年賺錢賺到兔，她被相中主因是參與網路節目《女神玩起來》，甜美可愛形象相當親民。她為拍攝代言廣告，參與醫美集團量身打造的瘦身計畫，短時間激瘦7公斤，樂得直喊，冬天也想讓我的小蠻腰見客，愛美不怕流鼻水！

身為女明星，小優坦言入行以來最大煩惱就是每天都要想如何控制體態，但偏偏自己又是個吃貨，且經常需要拍攝美食相關的主題，直呼根本是逼死自己！這次收到代言邀約一解她的長期困擾，「想要這樣一直給他瘦下去，也希望因為這次代言讓更多人看見不一樣的小優」。

過年狂放10天連假，小優秀出長腿近照提醒自己要收心減肥，照片中的她穿上合身短裙，露出纖細大腿與S級凹凸有緻小蠻腰，沒有因為連假而放縱。她透露，在過年期間使用「sunVenus瘦身產品」，維持纖瘦身材，過年大吃大喝不但沒變胖反而持續變瘦，她也推薦大家每天多喝水、喝湯增加飽足感，養成不易胖體質。

談到農曆新年如何度過？小優說，今年跟家人多很多時間出去走走，去桃園大溪老街逛逛，還有去農場看動物，雖然遇到塞車地獄，可是也跟家人留下深刻的回憶，拍下很多美照，還帶媽媽去九份玩，那天9度還是很熱鬧，因為現在自己住外面，都很珍惜跟家人一起的時光！