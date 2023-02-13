信評機構穆迪以市值「大幅且急遽下滑」為由，調降阿達尼集團4家上市公司的前景展望由「穩定」下調至「負向」，分別是阿達尼綠色能源（Adani Green Energy）、Adani Transmission Step-One、Adani Electricity Mumbai、Adani Green Energy Restricted Group。

穆迪指出，「這些評等的調整主要反映近期情況，此前一家放空機構發布的報告，使阿達尼集團企業的市場股票價值大幅且急速衰退。」

穆迪在報告中並未指明美國興登堡（Hindenburg Research）的名稱，僅強調「這家放空機構的報告提及該集團的治理問題。」

興登堡指控阿達尼集團操縱股價和會計詐欺，儘管阿達尼已駁指控，但自該報告1月24日曝光以來，阿達尼集團公司股價狂洩，合計市值已蒸發逾1,000億美元。阿達尼集團旗下的阿達尼企業（Adani Enterprises）也受衝擊，最後取消規模25億美元的股票增資案。

另有消息人士透露，印度礦業大亨阿達尼（Gautam Adani）執掌的阿達尼集團將下財年營收成長目標由原訂的40％下修至15到20％，還打算縮減3個月的投資，估計可省下多達30億美元，不過這些計畫仍在評估中。

阿達尼集團發言人隨後駁斥，強調此說法「毫無根據，純屬臆測」，但未進一步說明。

國際指數公司MSCI（明晟）上周宣布調降阿達尼集團4家公司的權重。