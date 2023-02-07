上證指數最多跌4點或0.15％，低見3,233點後有買盤進駐，大盤回升，最多升11點或0.35％，高見3,250點，全日收報3,248點，升9點或0.29％，成交3,212.58億元。
深成指震盪，最多跌47點或0.4％，低見11,864點，最多升45點或0.38％，高見11,958點，全日收報11,926點，升14點或0.12％，成交5,243.99億元。
滬深300指數報4,094點，升7點或0.18％；創業板指數報2,537點，跌6點或0.24％。
各類股普遍上揚，個股漲多跌少，兩市逾3,200檔個股上漲。其中ChatGPT概念再掀漲停潮，漢王科技7連板，神思電子、天娛數科、三六零、視覺中國等十餘股漲停，壹網壹創、光雲科技、神州泰嶽漲超10％。
此外，智慧製造、機器人概念集體走強，綠的諧波20CM漲停，鳴志電器、卓翼科技、雷柏科技封板，橫河精密、漢宇集團、邁赫股份等多股漲逾10％。
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