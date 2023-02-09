凱基證券受惠於外資買超及國際股市上漲，帶動1月份資本市場走揚，挹注凱基證券獲利，1月份稅後純益6.77億元。凱基銀行持續呈現穩健成長動能，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻獲利，1月份稅後純益5.1億元。中華開發資本受惠於資本市場回升反彈，帶動國內外投資部位評價同步上揚，開發資本1月份稅後純益5.41億元。

開發金控指出，儘管美國通膨減緩，全球政經情勢仍呈現不確定性。面對外在經濟局勢波動，開發金控將專注於各項策略之執行，落實風險控管機制，蓄積長期成長動能。

臺灣產物自結元月份稅前盈餘4,500萬元 每股盈餘0.13元
台新金控今年元月稅後純益14.2億元 每股盈餘0.11元
產險網路投保元月份保費不到3億元 較去年同期衰退2成
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