凱基證券受惠於外資買超及國際股市上漲，帶動1月份資本市場走揚，挹注凱基證券獲利，1月份稅後純益6.77億元。凱基銀行持續呈現穩健成長動能，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻獲利，1月份稅後純益5.1億元。中華開發資本受惠於資本市場回升反彈，帶動國內外投資部位評價同步上揚，開發資本1月份稅後純益5.41億元。

開發金控指出，儘管美國通膨減緩，全球政經情勢仍呈現不確定性。面對外在經濟局勢波動，開發金控將專注於各項策略之執行，落實風險控管機制，蓄積長期成長動能。