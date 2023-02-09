凱基證券受惠於外資買超及國際股市上漲，帶動1月份資本市場走揚，挹注凱基證券獲利，1月份稅後純益6.77億元。凱基銀行持續呈現穩健成長動能，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻獲利，1月份稅後純益5.1億元。中華開發資本受惠於資本市場回升反彈，帶動國內外投資部位評價同步上揚，開發資本1月份稅後純益5.41億元。
開發金控指出，儘管美國通膨減緩，全球政經情勢仍呈現不確定性。面對外在經濟局勢波動，開發金控將專注於各項策略之執行，落實風險控管機制，蓄積長期成長動能。
中華開發金控9日公布元月自結財務數據，開發金控1月份自結稅後純益6.33億，每股盈餘0.04元。大陸經濟解封以及預期美國通膨放緩等因素，1月國際金融市場呈現反彈格局，銀行、證券及資本業務皆呈現穩健成長動能。壽險業務受到新台幣兌美元升值，不利於匯兌避險成本，影響壽險業務營運表現，開發金控子公司中國人壽1月份稅後損失7.91億元。面對市場波動，中國人壽將持續健全商品及資產配置結構，維持穩健經營步調。
凱基證券受惠於外資買超及國際股市上漲，帶動1月份資本市場走揚，挹注凱基證券獲利，1月份稅後純益6.77億元。凱基銀行持續呈現穩健成長動能，利息及手續費收入等核心收益持續貢獻獲利，1月份稅後純益5.1億元。中華開發資本受惠於資本市場回升反彈，帶動國內外投資部位評價同步上揚，開發資本1月份稅後純益5.41億元。
開發金控指出，儘管美國通膨減緩，全球政經情勢仍呈現不確定性。面對外在經濟局勢波動，開發金控將專注於各項策略之執行，落實風險控管機制，蓄積長期成長動能。
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