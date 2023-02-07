大陸央視新聞用戶端7日報導，6日凌晨，土耳其南方發生規模7.8強震，造成土耳其和敘利亞兩國重大人員傷亡和財產損失。中國政府第一時間啟動緊急人道主義援助機制，決定向土耳其和敘利亞提供緊急援助。首批將向土耳其提供4000萬元人民幣緊急援助，包括派遣重型城市救援隊、醫療隊，並提供土方急需的救災物資。首批中國民間救援力量公羊救援隊，已於北京時間7日上午派出先遣隊啟程，奔赴土耳其，預計將於當地時間8日抵達地震受災點。另應土耳其政府請求，中國中國政府派遣救援隊，也於7日16時許，搭乘國航包機，從首都機場出發，飛赴土耳其災區實施國際救援。

中國緊急援助土耳其和敘利亞兩支救援隊已赴土耳其救援。（大陸央視）

大陸國家國際發展合作署副署長鄧波清表示，中國政府第一時間啟動緊急人道主義援助機制，決定向土耳其和敘利亞提供緊急援助。首批將向土耳其提供4000萬元人民幣緊急援助，包括派遣重型城市救援隊、醫療隊，並提供土方急需的救災物資。協調向敘利亞提供敘方急需的救災物資，並加快落實正在實施的糧食援助項目。

同時，中國社會各界也向土耳其和敘利亞伸出援手。中國紅十字會已分別向土方和敘方各提供20萬美元援助。當地華人華僑正在籌集帳篷、毛毯等救援物資。據瞭解，中國首支社會救援力量已於上午赴災區開展救援。中國政府將根據災情發展和實際需要，繼續向土耳其和敘利亞提供力所能及的幫助。

2月6日，土耳其連續發生兩次規模7.8地震，造成重大人員傷亡和財產損失。按照統一部署，大陸應急管理部派出中國救援隊82名隊員攜帶救援裝備和物資前往災區，救援隊主要由北京市消防救援總隊、中國地震應急搜救中心、應急總醫院人員組成。

另外，7日上午，中國首支社會救援力量公羊救援隊已派遣先遣隊啟程奔赴土耳其，預計將於當地時間8日抵達地震受災點。先遣隊由8名富有國際救援經驗的地震救援專家組成，他們攜帶了先進的雷達生命搜索儀、破拆救援裝備和一條搜索救援犬。