中國駐美國大使館8日發布消息稱，美東時間2月7日下午，中國駐美臨時代辦徐學淵奉命就美方武力襲擊中國民用無人飛艇（偵察氣球），向美國國務院和白宮國安會高官提出嚴正交涉。

徐學淵指出，中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，中方經核查後已多次告知美方，明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。中方對美方使用武力襲擊飛艇表示堅決反對、強烈抗議。中方敦促美方不要採取進一步可能導致事態升級和複雜化的行動。中方保留做出進一步必要反應的權利。

據此前報道，美國五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）2日表示，美國政府發現並正在追蹤一個在美國大陸上空已飛行數日的高空偵察氣球，美軍方稱這顆高空氣球來自中國。

中國方面對此回應表示，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

美國務院高官3日稱，受中國偵察氣球進入美領空事件影響，美國務卿布林肯已決定推遲訪華行程。而美國軍方4日表示，當天已出動F22戰鬥機將氣球擊落。

中國外交部副部長謝鋒5日奉命代表中國政府就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美駐華使館負責人提出嚴正交涉，稱美方明顯反應過度。中國政府保留做出進一步必要反應的權利。