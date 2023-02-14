這陣子美中競爭焦點在「偵察氣球」。美國指責中國氣球侵犯主權，不僅派戰機擊落，還制裁中國6家相關企業與研究機構。中國則指責美國反應過度，除宣稱保留使用必要手段處置的權利，也怒嗆美國才是「當之無愧的世界最大間諜慣犯和監控帝國」。英國《金融時報》還報導大陸軍用氣球平均1個月有1次出現在台灣空域。事件頗有愈演愈烈、螺旋升高之勢。

然而，就在外界擔心雙方演過頭，可能會擦槍走火之際，卻有訊號顯示美國正在管控危機，有降溫台海緊張形勢的味道。

首先，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示將率跨黨派議員訪台。雖然麥考爾強調這是「威懾」，「向中國表明我們支持台灣」，但他同時證實眾議院議長麥卡錫訪台另有規畫，短期內不會來台。

這表示改由麥考爾率團，就是麥卡錫訪台的替代方案，既表明國會立場，又不致刺激大陸，避免去年裴洛西以議長身分訪台，讓解放軍「圍台軍演」的事件重演。雖然麥卡錫曾嗆聲，中國不能告訴他哪裡不可以去，但整體的國家利益還是要顧。

另一個更明確的訊號，是美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）日前在座談會上表示，他不認為中國入侵台灣是迫在眉睫或不可避免的事。這就很有意思了。不久前美國國防部助理部長瑞特納（Ely Ratner）在參議院作證時也同樣表示，中國雖有犯台意圖，但他確信2030年前不會有重大侵犯。高官們異口同聲，表示這不是他們的個人意見，而是國防部的正式立場。

然而還記得嗎？就在1月底，美國媒體還揭露，空軍4星上將米尼漢（Michael Minihan）在一份內部備忘錄提出警告，美中可能會在2025年開戰，要求部屬做好準備。怎麼才短短幾天，台海緊張形勢就變了呢？

台海形勢沒變，是美國的觀點或者是策略變了。台海緊張氣氛，原本就是一連串戰爭預言所製造出來的。

2021年3月，美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）提出警告，中國將在未來6年內對台動武。同年5月，英國《經濟學人》雜誌以台灣雷達圖為封面，加上「世界上最危險的地方」的標題。之後類似的預言不斷，西方智庫也紛紛以2027或2026年，推演台海戰爭場景。

所謂「自我實現的預言」，台海緊張形勢就這樣被製造出來。美國意圖將台灣「烏克蘭化」的「疑美論」，也因而出現。美方現在改變戰爭預期，檯面下必有深刻地對台海形勢的再評估，也推演出戰爭發生，美國必將捲入的場景。無論是否有將台灣烏克蘭化的意圖，都只是一廂情願的想像，因此才會拋棄之前的觀點，麥卡錫也延後訪台，降溫台海，控管危機。

這將是個重大轉變。期望海峽兩岸也能掌握此次機會，互釋善意，讓台海緊張形勢深度降溫。畢竟維持和平，才是台灣人民真正的期盼。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）