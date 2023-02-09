華碩表示，其庫存調整高點已過，惟因預期經濟面及產業面向下調整的壓力，還將再持續一段期間，團隊將務實應對產業逆境，強化企業韌性。

在疫情紅利完全褪去、PC產業進入清庫後期下，業界多預期今年上半年PC銷售動能將持續居於低檔。但另一方面，板卡市場在歷經兩個季度的調節後，今年首季的主板傳統小旺季，和顯卡升級潮帶動的需求似有回溫跡象，可望為華碩在PC業務動能趨緩之際有所支撐。