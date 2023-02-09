華碩表示，其庫存調整高點已過，惟因預期經濟面及產業面向下調整的壓力，還將再持續一段期間，團隊將務實應對產業逆境，強化企業韌性。
在疫情紅利完全褪去、PC產業進入清庫後期下，業界多預期今年上半年PC銷售動能將持續居於低檔。但另一方面，板卡市場在歷經兩個季度的調節後，今年首季的主板傳統小旺季，和顯卡升級潮帶動的需求似有回溫跡象，可望為華碩在PC業務動能趨緩之際有所支撐。
PC產業需求仍處於低迷，加上適逢農曆春節假期，品牌廠華碩（2357）1月營收明顯衰退，集團合併營收272.94億元，月減33.45％、年減36.75％，品牌營收亦有35.46％月減及38.8％年減，下滑至244.08億元，雙雙降至2020年5月以來單月低點。
華碩表示，其庫存調整高點已過，惟因預期經濟面及產業面向下調整的壓力，還將再持續一段期間，團隊將務實應對產業逆境，強化企業韌性。
在疫情紅利完全褪去、PC產業進入清庫後期下，業界多預期今年上半年PC銷售動能將持續居於低檔。但另一方面，板卡市場在歷經兩個季度的調節後，今年首季的主板傳統小旺季，和顯卡升級潮帶動的需求似有回溫跡象，可望為華碩在PC業務動能趨緩之際有所支撐。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。