新台幣貶6.8分 收30.136元 16:452023/02/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.136元，貶6.8分，成交金額10.73億美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣兌美元今天開盤價為30.10元，最高30.062元、最低30.147元。 瑞穎獲利靚 擬配息10.2元 《韓股》大型股弱 韓股走跌 《台北股市》MSCI季度調整 台股權重1升2持平 #30 #8分 #13 #6元 #新台幣兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股匯齊跌 新台幣連6貶收近2週新低 08:372023/02/10 財經 《航運股》漢翔突破40元 創6年來新高 10:482023/02/10 財經 《金融》國銀2022年放款 增近3兆元創高 07:582023/02/10 財經 豐田營收創新高 獲利反下滑 04:102023/02/10 全球財經 《觀光股》柏文1月營收近7月低點 H1擬新展5據點 11:082023/02/10 財經 游盈隆：無國民黨旗幟 郭勝選機率小 04:102023/02/10 政治要聞 《金融股》富邦金1月EPS 0.49元 富邦銀獲利創同期高 17:092023/02/10 財經 《韓股》外資買超失靈 韓股不振 16:392023/02/10 財經 亞德客目標價 高盛喊1,400元 04:102023/02/10 證券．權證 在岸人民幣收跌15個基點 中段最低至6.7924 18:402023/02/09 財經 《電子零件》台郡上季EPS1.7元 去年10.83元 16:192023/02/09 財經 富邦媒1月營收達87.5億元 創歷史同期新高 16:432023/02/10 財經 《半導體》日月光去年EPS14.53元登次高 元月營收失守500億元 16:192023/02/09 財經 漢來美食1月營收5.82億元 年增41.09％ 創單月歷史新高 16:042023/02/10 財經 《時來運轉》運彩報報－NBA金州勇士頻頻打出「大分」的秘密 15:062023/02/09 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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