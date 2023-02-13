大陸央行連3個月增持黃金儲備量，至今年1月底增持規模達248萬盎司。大陸業內人士是分析，中國大陸相關部門通過增持黃金，除可有效降低外匯儲備規模的波動幅度，更可以進一步加快資產多元化配置，帶來更好的資產保護作用。

大陸《經濟日報》報導，資料顯示，2022年11月，大陸央行增持黃金103萬盎司。而在此之前，大陸的黃金儲備量自2019年9月開始，連續三年保持在6264萬盎司水準。2022年12月，央行繼續增持黃金97萬盎司。今年1月末，大陸黃金儲備達到6512萬盎司，較去年12月末增加48萬盎司，連續3個月增持黃金，增持規模達到248萬盎司。受此影響，1月末中國大陸黃金儲備估值達到1252.83億美元，較去年年底的1172.35億美元環比增加80.48億美元。

對於為何連續3個月增持黃金？報導引述業內人士說法表示，一是鑒於未來全球金融市場波動加大，中國大陸相關部門通過增持黃金，可以有效降低外匯儲備規模的波動幅度，確保外匯儲備金額平穩波動。

其次是國際形勢變化令中國大陸外匯儲備加快資產多元化配置步伐，作為傳統避險類資產與超主權資產，黃金可以帶來更好的資產保護作用；三是隨著中國大陸外匯儲備持續回升，相關部門也需增持黃金，令黃金占比保持在相對合理的水準。

「美元前景偏弱，全球政經局勢不確定性仍高，在一定程度上提升了黃金儲備的吸引力。」光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，中國大陸央行持續增持黃金儲備，主要目的是優化外匯儲備資產結構，促進外匯儲備資產多元化，增強外匯儲備資產抵禦全球金融市場波動的能力和資產穩定性。

此外，仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟認為，黃金具有金融和商品的多重屬性和避險、抗通膨、長期保值增值等優點。央行以逢低配置為主要操作手段增持黃金儲備，是以市場化手段優化調整儲備資產結構、對沖美元資產貶值風險的提前準備和有效方法。

事實上，面對動盪不安的外部環境，「囤黃金」已成為近年來全球央行的普遍動作，黃金資產的配置需求持續擴大。世界黃金協會近日公布的資料顯示，2022年全球央行購金需求達到1136噸，創下55年來新高，是連續第13年淨增持黃金儲備。

展望後市，業內人士預計，未來中國大陸相關部門仍將繼續增持黃金儲備。畢竟，面對歐美經濟衰退風險加大所衍生的金融市場劇烈波動風險，增持黃金能更好地保障中國大陸外匯儲備規模平穩波動。