Nikola表示，自去年底開始在鳳凰城郊區的Buckeye建造一座氫氣工廠。這家成軍7年的綠能卡車廠商已與多家氫氣製造商簽約，後者於美國與加拿大部分地區供應Nikola車輛氫氣。根據Nikola規劃，目標2026年為約7,500輛重型卡車提供足夠燃料。
對Nikola而言，籌備燃料供應網路至關重要，該車廠預計今年稍晚在市場上推出電動卡車，與電動車電池不同，該車款採用氫燃料電池，因此需要氫氣才能上路。
Nikola已開始打造氫氣工廠，作為該公司燃料網路的一部分，以提振該公司零排放卡車市場的競爭實力。
Nikola表示，自去年底開始在鳳凰城郊區的Buckeye建造一座氫氣工廠。這家成軍7年的綠能卡車廠商已與多家氫氣製造商簽約，後者於美國與加拿大部分地區供應Nikola車輛氫氣。根據Nikola規劃，目標2026年為約7,500輛重型卡車提供足夠燃料。
對Nikola而言，籌備燃料供應網路至關重要，該車廠預計今年稍晚在市場上推出電動卡車，與電動車電池不同，該車款採用氫燃料電池，因此需要氫氣才能上路。
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