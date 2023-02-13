Nikola表示，自去年底開始在鳳凰城郊區的Buckeye建造一座氫氣工廠。這家成軍7年的綠能卡車廠商已與多家氫氣製造商簽約，後者於美國與加拿大部分地區供應Nikola車輛氫氣。根據Nikola規劃，目標2026年為約7,500輛重型卡車提供足夠燃料。

對Nikola而言，籌備燃料供應網路至關重要，該車廠預計今年稍晚在市場上推出電動卡車，與電動車電池不同，該車款採用氫燃料電池，因此需要氫氣才能上路。