歐盟執委會在最新季度預測中，將歐元區今年經濟成長預測，從去年9月的0.3％上調到0.8％。至於涵蓋範圍較廣的歐盟經濟成長預測也從前估的0.3％調升到0.9％。它解釋估值上修主要受到能源價格下滑，導致最近幾月的通膨壓力得以緩解。

歐盟執委會在報告中提到，能源供應來源的持續分散與消費大幅減少，導致天然氣儲存水位已高出季節性平均水準，另外躉售天然氣價格也跌破俄烏戰前水準。

不過它也警告，天然氣庫存威脅已經減緩，但受到地緣政治緊張持續升高，能源現貨與期貨價格還是有可能再度上漲。中國大陸重啟經濟也將帶動全球液化天然氣需求升高，再次加劇全球通膨壓力。

歐元區去年第四季經濟略增0.1％，得以避免今冬陷入技術性衰退命運。受惠於冬季氣候溫暖與政府採取行動緩和高能源價格對家庭與商業造成的衝擊，導致該地區去年經濟能出現韌性。

不過隨著物價壓力持續，歐洲央行會了遏止通膨升溫而將進一步緊縮貨幣政策，商業活動與投資預料將受到牽連。

歐洲央行2月初才把關鍵存款利率調高到2.5％，它當時曾暗示3月還會再度升息兩碼。

歐盟執委會還預測2024年經濟將擴張1.5％，與前估相同。

它在報告中提出經濟面臨逆風仍舊強勁。它說儘管通膨已從高點下滑，能源成本與消費物價依然位於高位。

該委員會的最新預測顯示，通膨均值今年預料將在5.6％高點，不過已較前估的6.1％下滑。

歐元區1月消費者物價升高8.5％，創下8個月來最低水準。該地區通膨在去年10月曾達到10.6％高峰。歐盟指出，排除波動高的食品與能源項目，核心通膨率仍指向通膨壓力繼續升高。