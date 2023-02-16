台東縣民服務中心今日啟動智能與溫馨服務模式，除了內部空間及外部環境修繕以外，配合軟體服務優化升級，提供51項網路線上申請，並自即日起提供24小時不打烊的「智能櫃取件服務」，方便民眾隨時取件、不受公務員上班時間限制。

去年9月完成硬體修繕及軟體優化升級的台東縣民服務中心今天正式啟動，明亮的空間、流暢的動線、舒適的沙發，令人耳目一新。

新修繕完工的台東縣民服務中心，空間明亮寬敞，民眾說洽公不會枯燥 。（莊哲權攝）

前往辦理戶籍謄本的阿嬤說，一次就能搞定，不用跑很多地方，方便許多，而且整體空間很有活力的感覺，等候時也不會太枯燥。至於「智能櫃取件服務」，有民眾認為是很方便，但還是要確認申辦資料是否齊全。

國際發展及計畫處長曹劍秋則指出，縣民服務中心自2005年啟用即以「一處送件，全程服務」的理念服務縣民，歷經18年的運作服役，內部設施已老舊且空間動線不符民眾需求。

去年運用花東基金及縣府預算約1000萬元，進行內部修繕及周邊環境改善，以親民、節能、視覺化為設計主軸，戶內採明亮、簡潔、服務動線舒暢的空間設計，戶外停車空間改善，將人行步道還給行人通行。

此外，軟體服務優化升級，以「效率」、「智能」為目標，24小的時智能櫃取件，方便民眾隨時取件，為鼓勵民眾多體驗友善及便利服務，自即日起申請案件服務採用智能櫃取件者，前500名可獲得台東金幣200枚。

而為便利旅居外縣市民眾返鄉申辦，推行「預約申請，預約取件」服務，民眾可先電話預約服務時間。

縣長饒慶鈴表示，自上任來推出「開放、整合、創新」施政方程式，縣民服務中心將以同樣的方程式，用嶄新面貌服務鄉親，以「智能卓越、溫馨服務」的目標再出發，藉數據整合的技術更精確掌握民眾需求，並針對不同的族群需求設計出更精準服務。