大陸證監會網站消息，中國證監會17日發布全面實行股票發行註冊制相關制度規則165部，自公布之日起施行。證券交易所、全國股轉公司、中國結算、中證金融、證券業協會配套制度規則同步發布實施。

中國證監會稱，全面實行註冊制是涉及資本市場全局的重大改革。在各方共同努力下，科創板、創業板和北交所試點註冊制，總體成功，主要制度規則禁受住了市場檢驗，改革成效得到了市場認可。這次全面實行註冊制制度規則的發布實施，標誌著註冊制的制度安排基本定型，標誌著註冊制推廣到全市場和各類公開發行股票行為，在中國資本市場改革發展進程中具有里程碑意義。

證監會表示，此次發布的制度規則共165部，其中證監會發布的制度規則57部，證券交易所、全國股轉公司、中國結算等發布的配套制度規則108部。內容涵蓋發行條件、註冊程序、保薦承銷、重大資產重組、監管執法、投資者保護等各個方面。

主要內容包括：一是精簡優化發行上市條件。二是完善審核註冊程序。三是優化發行承銷制度。四是完善上市公司重大資產重組制度。五是強化監管執法和投資者保護。此外，全國股轉公司註冊制有關安排與證券交易所總體一致，並基於中小企業特點作出差異化安排。

證監會強調，中共證監會黨委和中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組將以強有力監督打造廉潔的註冊制。在制度規則層面，健全覆蓋發行、上市、再融資、並購重組、退市、監管執法等各環節全流程的監督制約機制，強化關鍵崗位人員廉政風險防範，加強行業廉潔從業監管。完善對證券交易所、全國股轉公司的抵近式監督和對發行審核註冊的嵌入式監督，對資本市場領域腐敗「零容忍」，持之以恆正風肅紀。

全面實行註冊制制度規則公開徵求意見期間，證監會通過郵件、信函、網路留言等多種管道廣泛聽取市場機構、專家學者、社會公眾等方面的意見建議。證監會對社會各界提出的意見建議高度重視，逐日匯總整理，逐條認真研究。截至2月16日，共收到意見447條，採納89條，主要涉及加大違法違規行為懲戒力度、明確獨立財務顧問的履職範圍、完善非上市公眾公司控股股東和實際控制人在重大資產重組中的法律責任規定等方面。