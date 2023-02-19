中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在德國出席慕尼黑安全會議期間，當地時間18日會見日本外相林芳正時表示，今年是中日和平友好條約締結45周年，日方應以此為契機，與中方相向而行，確保中日關係在正確軌道上穩定前行。他還強調，日方在與周邊鄰國和國際機構充分協商前，不得擅自啟動核汙水排海。

據中國外交部網站，王毅表示，中日是一衣帶水的近鄰，以史為鑑、開闢未來是兩國的正確相處之道。日方表示兩國是夥伴，互不構成威脅，致力於發展建設性的中日關係，希望日方將這些表態落到實處。

王毅指出，今年是中日和平友好條約締結45周年，日方應以此為契機，總結經驗教訓，排除內外干擾，與中方相向而行，確保中日關係在正確軌道上穩定前行。單邊主義、脫鉤斷鏈不符合任何一方利益，日方應認清形勢，做出獨立自主的選擇。

王毅還強調，核汙染水排海事關海洋環境和各國民眾健康，日方務必慎重處理，在與周邊鄰國等利益攸關方和國際機構充分協商前，不得擅自啟動核汙水排海。

林芳正表示，日中合作對於實現各自發展繁榮具有重要意義。去年雙方共同慶祝邦交正常化50周年，今年是日中和平友好條約締結45周年，日方願與中方加強各層級溝通對話，加強經貿、青少年交流等領域的合作，落實好兩國領導人達成的重要共識。