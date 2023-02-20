今早新台幣匯價波動區間在30.43~30.386元間，是否向30.5元靠攏，可觀察台股能否守穩「萬五」。
國際投行近期報告指出，FED今年三月再升息25個基點、五月開始暫停升息，已經基本為市場共識，鑒於美國的升息路徑和通膨可能的僵固，摩根史丹利近期調整對美元指數看法，從看跌轉向中性。在新興亞洲的部分，雖然還是持續看好新興市場外匯的表現，但觀察到韓元和泰銖較容易受到美元指數表現的影響（高Beta），加上泰銖目前投資者倉位已經相對超配，即使基本面無虞，還是需要留意短期回調風險。
今年以來，新台幣由去年的急貶行情轉為升、貶互見，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以30.42元開盤，貶值1分。匯銀指出，上周美國通膨數據高於預期，顯示美國經濟通膨壓力比想像更為頑固，市場提高美聯儲升息預期，國際美元獲得支撐。上週五新台幣走貶逾1角，美元兌新台幣創一個月高點，外資加大買匯力道，令新台幣跌破30.4價位，美元兌新台幣終場上漲1.24角，收在30.404。
今早新台幣匯價波動區間在30.43~30.386元間，是否向30.5元靠攏，可觀察台股能否守穩「萬五」。
國際投行近期報告指出，FED今年三月再升息25個基點、五月開始暫停升息，已經基本為市場共識，鑒於美國的升息路徑和通膨可能的僵固，摩根史丹利近期調整對美元指數看法，從看跌轉向中性。在新興亞洲的部分，雖然還是持續看好新興市場外匯的表現，但觀察到韓元和泰銖較容易受到美元指數表現的影響（高Beta），加上泰銖目前投資者倉位已經相對超配，即使基本面無虞，還是需要留意短期回調風險。
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