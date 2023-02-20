今早新台幣匯價波動區間在30.43~30.386元間，是否向30.5元靠攏，可觀察台股能否守穩「萬五」。

國際投行近期報告指出，FED今年三月再升息25個基點、五月開始暫停升息，已經基本為市場共識，鑒於美國的升息路徑和通膨可能的僵固，摩根史丹利近期調整對美元指數看法，從看跌轉向中性。在新興亞洲的部分，雖然還是持續看好新興市場外匯的表現，但觀察到韓元和泰銖較容易受到美元指數表現的影響（高Beta），加上泰銖目前投資者倉位已經相對超配，即使基本面無虞，還是需要留意短期回調風險。