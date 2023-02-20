Dr. Martens「1460 For Pride」漸層彩虹靴力挺LGBTQIA＋族群表達愛意，7980元。（Dr. Martens提供）

復古堪稱是不敗的時尚元素，常結合現代潮流衍生新的魅力單品，Dr. Martens 2023年首推包含具仿舊感的新系列「Waxed Full Grain Pack」，以舊化皮革特色，為3大Icon鞋款注入歲月感；另同樣在本季登場的還有以彩虹旗幟為靈魂推出的「For Pride」靴款，以黑色、彩色皮革製成雙層鞋面打造1460八孔馬汀，獨特不凡的設計彰顯LGBTQIA＋群眾表達自我的性格。

Dr. Martens春天翻玩經典，釋出更具仿舊感的新系列「Waxed Full Grain Pack」，全新鞣製、充滿個性的Waxed Full Grain油性皮革有著粗獷的質地，經過舊化處理，更完美呈現時光堆疊的質感；搭配Originals 系列3大 Icon鞋款：1460八孔馬汀靴、1461三孔馬汀鞋、2976切爾西靴，為經典鞋款注入濃厚復古氛圍。三款均配備典型的馬汀氣墊大底，搭配復古金色鞋眼孔與雙色編織鞋帶，從外觀到細節設計有著油然而生的懷舊感，是喜愛Old School風格的潮流迷可考慮購入的品項。

自由不羈的Dr. Martens在本季除了搭上懷舊熱潮，更以1460八孔馬汀靴為載體、結合彩虹旗概念推出全新「For Pride」靴款，致敬忠於自我、勇於捍衛真實情感的LGBTQIA＋群體，Dr. Martens 1460 For Pride最大特點為鞋面同時採用黑色、彩色兩種皮革，打造特殊的雙層皮革鞋面，著用時還可依個人喜好擦去表層皮革，自由調整彩虹呈現的比例。品牌也藉此表達力挺世界各地LGBTQIA＋族群，捍衛每個人勇敢示愛的權利。