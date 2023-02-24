Sapphire Rapids為Intel首款支援DDR5 ECC R-DIMM記憶體的伺服器處理器，搭配新一代W790工作站主機板，用戶可於BIOS中自行調整CPU的超頻設定，同時開放DDR5 ECC R-DIMM記憶體的時脈調整功能，而十銓透過完整相容性與穩定度的嚴密測試，針對工作站升級需求推出符合JEDEC規範的16GB及32GB高頻率記憶體，並提供支援XMP3.0的6400 MHz及6800 MHz二種頻率規格，在新世代高階HEDT平台創造卓越效能。

十銓DDR5 ECC R-DIMM記憶體採用30u的金手指設計，支援雙重ECC除錯功能，並搭載高精度溫度感測器(Temperature Sensor)，可有效提高耐用度並降低記憶體超頻過熱風險，滿足高階HEDT工作站多樣化應用需求。十銓不斷開創並精進儲存方案的多元可能性，致力為記憶體領域提供更高品質、多樣化選擇，於平台技術不斷演進的同時，與全球消費者一同攜手構築全新DDR5高速世代。